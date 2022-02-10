YSK'den dikkat çeken yanıt: Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?

10 Şubat 2022 Perşembe, 16:51

2014'te 'parlamenter sistem' ve 2018 yılında ise 'başkanlık sistemi'ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

Bazı siyasi ve hukukçular, Anayasa'ya göre bir kişinin 'iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini' vurguluyor.

"ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİL, İKİNCİ KEZ..."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalar hakkında "Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez değil, ikinci kez adaylığı söz konusu. Bu konu hukuki bir konu, hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bunu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri, boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu, hukukçuların yapacağı bir tartışma" ifadesini kullandı.

CİMER'E YAZDI; YSK CEVAP VERDİ

Bir yurttaş ise CİMER (T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Erdoğan'ın adaylığı hakkında başvuruda bulundu.

'Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili adaylık şartları ve yeterlilik' konulu başvuruda; "Sayın Erdoğan nasıl aday olabilir? Erken seçim olacaksa en geç normal seçimden ne kadar önce TBMM'nin seçim kararı alması gerekir?

Sayın Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili süreci basından takip ediyorum. HKP mahkeme süreci devam ediyor. Size iletilen diploma aslı ile ilgili gerçeği görmeden işlem yaptığı Noterler Birliği tarafından kusurlu bulunmuştur.

İleride ülkenin yurt dışı ve yurt içi tüm kararlarına imza atacak ve ciddi yaptırımlar ile vatana geri dönülemez kaosa yol açacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ekstra neler talep edebilirsiniz?

Anayasa ilgili maddeleri gereğince, yukarıdaki konu ve sorular ile ilgili vatandaşlık görevi kapsamında gerekli cevapları tarafıma cevaplanmasını saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

6271 SAYILI KANUNU İŞARET ETTİ

YSK ise konuyla ilgili yurttaşın başvurusuna cevap verdi ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nu işaret etti.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 'Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması' başlıklı 3. maddesinde "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" ifadeleri yer alıyor.