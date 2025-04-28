Edirne ve Kırklareli'nde 34 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda giren 34 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 34 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:10

Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 21 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentte 13 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

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