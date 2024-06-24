Erdoğan üç çocukta ısrarcı ama gençler yurtdışına kaçıyor

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Aygün’ün verdiği bilgilere göre göç yalnızca Tunceli ile sınırlı değil. Hatay, Ağrı ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden de yoğun olarak sürüyor. Göçenler Kanada’da özellikle restoran ve inşaat işlerinde çalışıyor.

Aygün, şöyle konuşuyor: “İlin milletvekili sayısı düştü. Somut nüfus sayısına yansıdı. 7 bin genç gitmiş. Yaygın olarak Kanada olmak üzere toplam 14 bin kişi gitmiş. Gidenlerden çok arkadaşımız var. Genç arkadaşlar var.”

‘EKONOMİK YIKIM’

Tunceli’de insanların doğdukları yerde geçinemediklerini anlatan Aygün, “Hatay ve Ağrı’dan giden çok var. Elbistan’dan, Kahramanmaraş’ın bazı bölgelerinden. Niye gidiyor bu insanlar? Çünkü çok büyük ekonomik yıkım var. Ayrıca bu gidişlerin politik boyutu da var. Mevcut iktidarın yaptıkları ortada” değerlendirmesini yaptı.

Tunceli’nin bu sorununa çözüm üretebilmek için belediye başkanlığına aday olduğunu, bu konuya ilişkin çalışmak amacıyla altyapı oluşturduğunu belirten Aygün, “Göçü durdurmak için aday oldum. Ankara’da uluslararası kurumlarla görüştüm. Çocuklarını gönderenler çok mutsuz, aileler mutsuz. ‘Biz bu çocukları niye yaptık, yurtdışına göndermek için mi’ diye yakınıyorlar” diye konuşuyor.

‘GENÇ KALMADI’

Tunceli’de neredeyse genç kalmadığını, göçün travmaya dönüştüğüne dikkat çeken Aygün, izlenimlerini şöyle anlattı: “Orta yaş ve daha üstü aileler yaşıyor. Artık milletvekili sayısı bir. Göç sürüyor. Kalan herkes şu an Almanca öğrenmeye çalışıyor. Yeni hükümet yerleşim yasasını esnetti. 3-5 yıl kalana yurttaşlık veriyor. Kalan gençlerin çok önemli bir kısmı Almanya’ya gitmek istiyor.”

