İtalyanlar duyurdu: Mourinho, Udinese'nin genç yıldızını istiyor!
Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe için İtalyanlar sürpriz bir iddia ortaya attı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalyan Calciomercato, sürpriz bir iddia ortaya attı.
Jose Mourinho'nun Udinese forması giyen merkez orta saha Lazar Samardzic'i Fenerbahçe'de görmek istediği öne sürüldü.
İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE
Haberde 22 yaşındaki Sırp orta sahanın Lazio ve Juventus gibi dünya devlerinin de radarında olduğu belirtildi.
2026'ya kadar Udinese ile sözleşmesi bulunan Samardzic için İtalyan ekibinin 25 milyon Euro bonservis talebinin olduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 22 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon 35 maça çıktı.
Samardzic bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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