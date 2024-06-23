Arda Güler, Musiala, Bellingham... Genç yıldızlar EURO 2024'e damga vurdu!

İSPANYOLLAR GENÇLERİYLE UÇUŞTA

Grupta ilk iki maçını gol yemeden kazanan İspanya, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi hızlı ve genç kanatlarıyla turnuvaya yüksek irtifadan giriş yaptı. Sağ kanatta Yamal ve sol kanatta Williams, bire birde adam eksiltme becerileri ve öngörülemeyen oyun tarzlarıyla rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası haline geldi. Barcelona ve İspanyol futbolunun büyük umutlar bağladığı Yamal, Hırvatistan'a karşı 3-0 kazanılan maçta bir asist yaptı ve etkili oyunuyla yıldızlaştı.

Yamal, 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını da kazandı. Maç boyu tehlikeli hücum aksiyonlarının içinde olan Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki futbolcusu Williams ise İspanya'nın İtalya'yı 1-0 ile geçtiği karşılaşmada ön plana çıktı. İtalya'ya karşı bir topu direkten dönen Williams, rakip oyuncuları ve kaleyi sürekli zorladığı performansıyla maçın oyuncusu ödülünü aldı.