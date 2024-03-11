Erdoğan "unutmayanların başında biz varız" dedi ama... AKP'li Aydın Ünal Gazze'yi Allah'a havale etti

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:04

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı konuşmada, iktidarın İsrail'le ilgili olarak herhangi bir adım atmadığı yönünde yapılan eleştiriler üzerine tepki göstermişti.

"Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürmüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak'ın köşe yazarlarından Aydın Ünal ise bugünkü "Allah bize yeter… O ne güzel dosttur!" başlıklı yazısında, Gazze için Allah'a dua ederken "Gazze’deki mazlum kullarına senden başka kimse bir şey yapamaz artık Allah’ım..." dedi.

Ünal'ın yazısında aylardır İsrail saldırısı ve ablukası altında olan Gazze için yazdıkları şöyle:

"Onlara erişemiyoruz. Onlara ulaşamıyoruz. Aciziz. Çaresiziz. Şu mübarek Ramazan’da dualarımızı kabul buyur Rabbim. Elimizden tut, bizi kaldır. Acziyetimizi gider. Çaresizliğimize çare ver. Aklımıza bir çıkış yolu, tembelliğimize bir deva ihsan eyle. Duyarsızlığımızı gider. Bencilliğimizi yok et Allah’ım.

Senden gayrı kimsemiz kalmadı Allah’ım… Sen taşıyamayacağımızdan fazlasını yüklemezsin. Yükümüzü hafiflet. Bize insaf, bize iz’an, bize vicdan bağışla Allah’ım."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidara Gazze için harekete geçmediği konusunda yapılan eleştiriler üzerine rahatsızlığını şöyle dile getirmişti:

"Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim 'Hiçbir şey yapmıyorlar' diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz ve bedel ödediğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum."