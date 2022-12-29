Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 17:00
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Görüşmeye ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.


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