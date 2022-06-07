Erdoğan ve Bahçeli'den 'sürpriz' görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün görüşme gerçekleştirecek. Söz konusu görüşme Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 11:38
Erdoğan ve Bahçeli'den 'sürpriz' görüşme
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Saray'da bir görüşme gerçekleştirecek. 

Görüşmenin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

Söz konusu görüşme Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.


Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Saray

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