Erdoğan ve Bahçeli'den 'sürpriz' görüşme

07 Haziran 2022 Salı, 11:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Saray'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

Söz konusu görüşme Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.