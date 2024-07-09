Erdoğan ve Gelecek Partili vekil Selim Temurci arasında sürpriz görüşme
CHP listesinden seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP listesinden seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
PolitikYol’dan Altan Sancar'ın haberine göre; AKP kaynaklarından eninilen bilgilere göre, Temurci ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram öncesi uzun bir görüşme yaptı. Görüşme talebinin Erdoğan cephesinden geldiği öğrenilirken, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiği belirtildi.
Görüşmede, “AK Parti’deki kan değişimi ihtiyacı” konusuyla birlikte “öze dönüş mümkün olabilir mi ve bunun için hangi adımlar atılabilir?” konularının konuşulduğu öğrenildi.
AYRINTI PAYLAŞILMADI
AKP kaynakları görüşmenin partiye davet olarak yorumlandığını söyledi.
Temurci, görüşmeyi doğrularken, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.
AKP İstanbul İl Başkanı iken ayrılıp Gelecek Partisi’nin kuruluşunda bulunan Temurci, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin boşa çıkarılmasında inisiyatif almıştı. Temurci, AKP'de hâlâ karşılığı olan bir isimler arasında da yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor