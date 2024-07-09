Erdoğan ve Gelecek Partili vekil Selim Temurci arasında sürpriz görüşme

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:55

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:56

CHP listesinden seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

PolitikYol’dan Altan Sancar'ın haberine göre; AKP kaynaklarından eninilen bilgilere göre, Temurci ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram öncesi uzun bir görüşme yaptı. Görüşme talebinin Erdoğan cephesinden geldiği öğrenilirken, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiği belirtildi.

Görüşmede, “AK Parti’deki kan değişimi ihtiyacı” konusuyla birlikte “öze dönüş mümkün olabilir mi ve bunun için hangi adımlar atılabilir?” konularının konuşulduğu öğrenildi.

AYRINTI PAYLAŞILMADI

AKP kaynakları görüşmenin partiye davet olarak yorumlandığını söyledi.

Temurci, görüşmeyi doğrularken, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.

AKP İstanbul İl Başkanı iken ayrılıp Gelecek Partisi’nin kuruluşunda bulunan Temurci, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin boşa çıkarılmasında inisiyatif almıştı. Temurci, AKP'de hâlâ karşılığı olan bir isimler arasında da yer alıyor.