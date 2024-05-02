Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesine saatler kaldı: Masada neler var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da AKP Genel Merkezi’nde görüşecek. Erdoğan ve Özel'in görüşmede yeni anayasa ve Gazze konularını değerlendirmeleri bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:27
Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesine saatler kaldı: Masada neler var?
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Siyasette gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi. AKP ve CHP liderleri 2016 yılından sonra ilk kez bugün bir araya gelecek. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan ve Özel görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarını, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımları konuşmaları bekleniyor.


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