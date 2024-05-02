Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'

AKP, 'troller' için harekete geçti. İddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında konuyla ilgili talimat verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:44
Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'
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AKP'nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 'troller' konusu gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre toplantıda, partiyi ve kurmaylarını sistemli bir şekilde hedef alan ve itibar suikastı gerçekleştiren trollerin tek tek tespit edildiği, sorunun çözümü için Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi.

“SALDIRI YAPANLAR, YAPTIRANLAR…”

Parti kaynakları “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek" bilgisini verdi.


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