Özgür Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına telefon: Gündem 'Erdoğan görüşmesi...'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını arayarak görüş alışverişinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yapacağı görüşme öncesinde partinin önceki genel başkanlaı; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüştü.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ALDI
Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.
Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.
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