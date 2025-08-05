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Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

5.08.2025 12:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere yazdığı yazıda 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı.

 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı.

Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenlerin önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

ÖZEL DEFTERE 'TÜRKİYE YÜZYILI' MESAJI

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız.

Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvence altına alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.

Şuramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zat-ı alinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Anıtkabir #Yüksek Askeri Şura

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