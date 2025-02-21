Korgeneralin istifası Meclis gündemine taşındı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:31

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi Özgür Ceylan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen için karşı oy kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emekliliğine ilişkin basında yer alan iddialar üzereine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Ceylan, “Algan’ın görevi olmamasına rağmen Kars ilinde icra edilen kış tatbikatı için görevlendirildiği akabinde de 3. Ordu Komutanlığı emrine verildiği ve emekliliğini istediği iddiası yazılı ve görsel basında yer almıştır" ifadelerini kullandı.

'TEĞMENLERİN ETKİSİ VAR MI?'

Ceylan, Bakan Güler’in yanıtlaması istemiyle şu bilgileri yöneltti:

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Korgeneral Tevfik Algan’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı General atama teamüllerine aykırı olarak Kars ilinde icra edilen ‘Kış-2025 Tatbikatında’ görevlendirildiği ve sonrasında ise Erzincan’da konuşlu 3’üncü Ordu Komutanlığı emrine görevlendirildiği iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gibi kritik bir görevde bulunan ve Kara Kuvvetleri Karargâhının bütün faaliyetlerinden sorumlu bir korgeneralin bu görevden alınarak “3. Ordu Komutanlığı emrine” gibi belirsiz, yetki ve sorumluluk sınırları öngörülmeyen kadrosuz bir pozisyona görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

2. Bahse konu görevlendirme ile anılan Korgeneralin Kara Kuvvetleri Yüksek disiplin Kurulu Başkanı olarak son dönemde kamuoyunca da yakından takip edilen teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesi kararında karşı oy kullanmasının bir etkisi var mıdır?

3. Bahse konu yüksek disiplin kurulu kararında karşı oy kullanan diğer iki albay ve bir general hakkında da görev yeri değişikliği yapılmış mıdır?

4. Yüksek Disiplin Kurulu her ne kadar idari bir işlem gerçekleştirmiş olsa dahi Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişik kesilmesi gibi ağır suçları da ihtiva eden bir (idari) yargılama sürecinde karar verici olarak görev yapan kurul başkanının kanaati ve oyu sebebiyle cezalandırma şeklindeki görevlendirilmesi sebebiyle adil yargılanmanın etkilenmesine neden olunmuş mudur?

5. Bahse konu görevlendirmeyi sindiremeyen Korgeneral Tevfik ALGAN’ın emeklilik talebinde bulunduğu iddiası doğru mudur? Kanuna, hukuka, hakkaniyete ve vicdana aykırı olarak verilen görevlendirme kararı ile Korgeneral rütbesine gelmiş bir generalin ve ciddi bir mesleki birikimin heba olunmasına ve önemli bir kamu zararına neden olunmuş mudur? Bu işlem ile müteakip dönemlerde benzer görevleri ifa edecek diğer TSK personeli üzerinde de bir baskının oluşmasına neden olunmuş mudur?