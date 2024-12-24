Erdoğan Velid Canbolat'la görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki makamında kabul etti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Velid Canbolat
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