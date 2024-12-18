Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 19:15

Güncelleme: 18.12.2024 - 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Külliye’de resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikati, Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.



