Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Külliye’de resmi törenle karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. 

Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikati, Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. 

Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 



Etiketler: #Erdoğan #Necip Mikati

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