Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Külliye’de resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikati, Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: #Erdoğan #Necip Mikati
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Üç isme ihraç yolu
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’
- Müdürleri makamında topladı
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'