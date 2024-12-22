Lübnan’daki Dürzi lider Canpolat, Colani ile görüştü
Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ’nin lideri Colani ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye’de görüştü.
Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Şam'a geldi.
Canbolat, Şam’da yönetimi ele geçirerek Esad dönemini sonlandıran terör örgütü HTŞ’nin lideri Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şera ile görüştü.
Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Colani, "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı" diye konuştu.
Colani "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı” ifadelerini kullandı.
“İSRAİL YAYILMACILIĞINDAN SIKINTI ÇIKIYORUZ”
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Suriye halkını tebrik etti.
Canbolat, Colani ile görüşmesine işaret ederek, Lübnan-Suriye ilişkileri hakkında "Demokratik Toplantı" isimli bir bilgilendirme yapacağını belirterek, "Yol uzun, biz de sizin gibi İsrail'in yayılmacılığından sıkıntı çekiyoruz" dedi.
Lübnanlı Dürzi lider ve milletvekili, "Lübnan-Suriye ilişkilerinin diplomatik bağlarla normale dönmesini bekliyoruz. Lübnanlılara karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini temenni ediyoruz. Suriye halkına karşı suç işleyenler için adil mahkemelerin kurulmasını ve bazı gözaltı merkezlerinin müzeye dönüştürülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde Colani’yi tebrik etmişti.
DÜRZİ TOPLUMUNUN EN ÖNEMLİ LİDERİ
Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.
Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.
Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.
Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun de en önemli lideri konumunda.
Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye yönetiminin olduğunu söylemişti.
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