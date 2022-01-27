Erdoğan 'yakaladık' demişti: Hablemitoğlu'nun eşinden ve avukatından açıklama

27 Ocak 2022 Perşembe, 01:15

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütünün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde bir suikast sonucu yaşamını yitirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NTV’de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, "MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımız Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de, önceki devlet başkanlarıyla da konuştuk. Bu kişi cinayetin zanlısı olarak ülkemiz yargısına hesap veriyor. Bu iş neticelendi, FETÖ'yle irtibatı dışında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği de bilinen birisi" dedi.

HABLEMİTOĞLU’NUN AVUKATI’NDAN AÇIKLAMA

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, katil zanlısı Gökhan Bozkır’ın getirilmesine ilişkin, “Türkiye'ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz Cumhurbaşkanı'nın TV'den açıklamasıyla oldu” diye konuştu.

Barkın şu ifaleri kullandı:

Hablemitoğlu suikastı kapsamında 2019'da Ukrayna'da yakalanan kişinin Türkiye'ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz Cumhurbaşkanı'nın TV'den açıklamasıyla oldu. Umarız,cinayetin ve ardındaki gücün şüpheye yer bırakmayacak biçimde aydınlanmasına katkısı olur

Hablemitoğlu suikastı kapsamında 2019'da Ukrayna'da yakalanan kişinin Türkiye'ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz Cumhurbaşkanı'nın TV'den açıklamasıyla oldu.

Umarız,cinayetin ve ardındaki gücün şüpheye yer bırakmayacak biçimde aydınlanmasına katkısı olur. — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) January 26, 2022

EŞİ AÇIKLADI: NE AİLEMİZE NE AVUKATIMIZA İLETİLİEN BİR ŞEY YOK

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz" ifadelerine yer verdi.