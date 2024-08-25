Erdoğan yangınlar üzerinden muhalefeti hedef aldı: 'İftira kampanyalarına maruz kalıyoruz'
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından Erdoğan açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
"(Orman yangınları) Muhalefetin yalanlarına, iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen 'yok' dediler. Yangına müdahale edilmiyor dediler. Ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar.
Asıl sorumluluk yerel yönetimlerdedir. Muhalefet belediyeleri yangın anında bile siyaset yapma derdindedir. Millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran çarpık bakış açısını terk etmesini bekliyoruz."
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