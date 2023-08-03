Erdoğan, YAŞ kararı sonrası açıklama yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Yüksek Askeri Şura kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:42
Erdoğan, YAŞ kararı sonrası açıklama yaptı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Yüksek Askeri Şura kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına lişkin fotoğraflar da yer aldı.


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