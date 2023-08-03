2,5 yaşındaki Merve Nur traktörün altında kaldı!

Bolu'da Gökhan Gürsel'in engebeli arazide kullandığı taş yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2.5 yaşındaki Merve Nur Gürsel hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:06
2,5 yaşındaki Merve Nur traktörün altında kaldı!
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Bolu'nun Göynük ilçesi Çatacık köyünde römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel'in kullandığı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi.

Kazayı görenler sürücü ile yanındaki kızı Merve Nur Gürsel'in yardımına koştu.

Traktörün altında kalıp yaralanan Merve Nur, çevredekiler tarafından otomobille Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Merve Nur Gürsel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Gökhan Gürsel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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