Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:12

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:12

Kadir Yıldız kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında yer aldığı YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Kadir Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Kadir Yıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

KADİR YILDIZ KİMDİR?

28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya gelen Kadir Yıldız, 1984 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Harp Akademisi'nde kurmay subaylık eğitimi aldı.

2004'te deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede TCG Ege Komutanlığı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2014'te tuğamiral rütbesine terfi etti. 2014-2016 arası İskenderun Deniz Üssü Komutanlığı, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı.

2017'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2017-2019 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2019-2020 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı yaptı. 2020 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı.

2021'de koramiral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de Donanma Komutanı olarak atandı.