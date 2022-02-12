Erdoğan yaygara demişti: İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin “yaygarasını koparttığı” sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Herkes biliyor ki, dün 1.000 TL gelen elektrik faturası şimdi 3.000 TL geliyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına fahiş zamma ilişkin "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil…" ifadelerini kullanmıştı.
"Biz vatandaşı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık" diyen Erdoğan'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi.
"ÇÖZÜM BULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL..."
İmamoğlu, çiftçilere destek programında Erdoğan'ın yaygara suçlamasına yanıt verdi.
İmamoğlu, “Faturalarda yaygara çıkarılacak bir şey yok’ demeyle bu işlere çözüm bulmamız mümkün değil. Herkes biliyor ki, dün 1.000 TL gelen elektrik faturası şimdi 3.000 TL geliyor” dedi.
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