Ekrem İmamoğlu'ndan 'elektrik faturası' tepkisi: Tuhaf ama gerçek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından artan elektrik faturalarıyla ilgili paylaşım yaptı.
‘YAZ SAATİ’ MESAJI
İmamoğlu, “Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, pazar günü yaptığı paylaşımda ise “Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle” demişti.
Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2022
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