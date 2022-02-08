Ekrem İmamoğlu'ndan 'elektrik faturası' tepkisi: Tuhaf ama gerçek

08 Şubat 2022 Salı, 07:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından artan elektrik faturalarıyla ilgili paylaşım yaptı.

‘YAZ SAATİ’ MESAJI

İmamoğlu, “Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, pazar günü yaptığı paylaşımda ise “Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle” demişti.