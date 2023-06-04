Erdoğan yeni kabineyi açıkladı: Krize Mehmet Şimşek bakacak
Erdoğan dün yemin etti, ardından kabineyi açıkladı. Sağlık ve kültür bakanları dışında kabinenin tamamı değişti. İçişleri Bakanı Soylu’nun koltuğuna Ali Yerlikaya oturdu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Dış politika Hakan Fidan’a, savunma ise eski Genelkurmay Başkanı Güler’e emanet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve Başlama Töreni” sonrasında, yeni kabineyi açıkladı. Kabinede, kulislerde konuşulanın dışında sürpriz isimler yer aldı. Daha önce “ekonominin düzeleceği” mesajını veren Erdoğan, ekonominin başına “faiz politikasına” karşı olduğu bilinen ve defalarca “bakan olması yönünde ikna edilmeye çalışılan” Mehmet Şimşek’i getirdi.
‘FİDAN SÜRPRİZİ’
Kabinede MİT Başkanı Hakan Fidan “sürprizi” yaşandı. Fidan, dışişleri bakanı olarak göreve getirildi. Fidan’dan boşalan MİT Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın’ın getirileceği ifade ediliyor. Yine Şimşek’e yakın isimlerden olduğu ileri sürülen Cevdet Yılmaz’ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve getirilmesi dikkat çekti.
Kabinede yer alan bir diğer sürpriz isim ise içişleri bakanı olarak göreve getirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. Süleyman Soylu’nun göreve devam edeceği ileri sürülmüştü. 2019 yılındaki yerel seçimlerde AKP’den Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan ancak Mansur Yavaş karşısında seçimi kaybeden Mehmet Özhaseki Çevre Bakanlığı’na getirildi.
KOCA VE ERSOY İLE DEVAM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “yeniden bakan olmak istemedikleri” de iddia edilmişti. Erdoğan’ın açıkladığı kabinede Koca ve Ersoy da bakan olarak görevlerine devam edecek. Kabinede bir sürpriz isim de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na getirildi. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraoğlu, bakan oldu.
Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yerine ise Milli Savunma Bakanlığı’na yine 2018’de emekli olan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i getirdi. Erdoğan’ın Güler’i bakan görevine getirmesiyle “Terörle mücadeleye devam” mesajı verdiğinin altı çiziliyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Ö. Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
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