Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:54

Güncelleme: 03.06.2023 - 12:54

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçim sonrası en çok merak edilen konulardan biri. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlar merakla bekleniyor. Seçim sonrası Kabine'nin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilgili "Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kimler var? Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kaç bakan var? Milletvekilleri bakan olabilir mi?" soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Hükûmet veya Kabine, Türkiye'de Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Her bakan, kendi bakanlığını ilgilendiren iş ve emri altındaki kamu personellerinin yerine getirdikleri işlem ve eylemlerinden sorumludur.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE KİMLER VAR?

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE KAÇ BAKAN VAR?

Cumhurbaşkanı, kabinenin baş yöneticisidir. Bu nedenle, tüm kabinenin görev süresi başkanın görev süresi ile bağlantılıdır: Cumhurbaşkanın (ve kabinenin) görev süresi, cumhurbaşkanın istifa etmesi veya ölmesi veya yeni bir cumhurbaşkanın seçilme durumunda otomatik olarak sona erer.

Cumhurbaşkanı, kabineyi yönlendirmekten ve siyasi yönüne karar vermekten sorumludur. Yetki devri ilkesine göre, bakanlar, Cumhurbaşkanının siyasi yönergeleri ile belirlenen sınırlar içinde görevlerini bağımsız olarak yerine getirmekte serbesttirler. Meclis, cumhurbaşkanından bir bakanı görevden almasını veya yeni bir bakan atamasını isteyebilir. Cumhurbaşkanı ayrıca bir bakanlığı kendisi de yönetebilir.

Cumhurbaşkanın kabinesini şekillendirme özgürlüğü sadece bazı anayasal hükümlerle ile sınırlıdır: cumhurbaşkanı bir Savunma Bakanı, bir İçişleri Bakanı, bir Dışişleri Bakanı ve bir Adalet Bakanı atamak zorundadır.

MİLLETVEKİLLERİ BAKAN OLABİLİR Mİ?

Anayasaya göre bakanlar milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANIR?

Kabine düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanır.