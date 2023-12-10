Erdoğan, yerel seçimler için aday tarifini yaptı! Dikkat çeken ifade: 'Yük olan değil...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim için aday tarifini yaptığı ve "Yük olan değil, yük alan isimler olsun" dediği iddia edildi.
Siyaset gündeminin tamamen yerel seçimlere döndüğü şu
günlerde; partilerin aday hamleleri de merakla bekleniyor.
Son olarak Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın edindiği
bilgiye göre; Erdoğan, başarısız belediye başkanlarıyla vedalaşırken, “yeni
küskün yaratmadan” operasyon yapılmasını istedi.
Erdoğan, aday tarifini de “yük olan değil, yük alan isimler
olsun” diye çizdi.
“BUNLARLA İŞİMİZ OLMAZ…”
Babacan, Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda,
bundan sonraki çalışmalara ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardığını yazdı:
“Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla temasa
geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp
dökmeden süreci götürelim. Yeni küskünlüklere yol açmadan, bunun bir bayrak
yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde birlikte çalışmanın yollarını arayalım.
Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu
artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa,
bunlarla işimiz olmaz.”
“ÖZELLİKLE ÜÇ DÖNEMLİK OLANLAR…”
"Erdoğan’ın bu yaklaşımı nedeniyle mevcut belediye başkanlarının büyük bölümünün değişmesine kesin gözüyle bakılıyor" ifadesini kullanan Babacan, "Erdoğan’ın yaptığı toplantılarda ve kamuoyuna açık konuşmalarında değişimin mesajı vererek mevcut belediye başkanlarını sürece hazırladığı yorumları yapılıyor. Özellikle üç dönemlik olanlar ve yerelde hakkında çeşitli iddialar dolaşan başkanlarla vedalaşılması bekleniyor" diye yazdı.
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