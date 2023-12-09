Türker Ertürk Erdoğan Miçotakis görüşmesini değerlendirdi: 'Teslim olduk'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:37

Güncelleme: 09.12.2023 - 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 7 Aralık günü 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) için Atina'da buluştu.

Görüşmenin ardından "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildigesi'ne" imza atan liderler, basın açıklamalarında bulundu. Erdoğan ve Miçotakis açıklamalarında, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemlerde yaşanan gerginliklerin dostane ilişkiler çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Ticaret ve turizm ilişkilerinin ivme kazanması, Kıbrıs sorunu, azınlıklar sorunu, Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarının çözümüne giden yolda ilk adımların atıldığı belirtildi.

"U DÖNÜŞÜNÜN SEBEBİ EKONOMİDEKİ İFLAS"

Erdoğan'ın Atina ziyaretini değerlendiren Emekli Amiral Türker Ertürk, "İktidarın diplomaside yeri olmayan bir dili vardı. İlkelerinizde ve iddialarınızda sert olabilirsiniz ama bu nezaket dili dışına çıkmayı gerektirmez. İktidarın dış politikası islamcı ve çoğunlukla iç politika endeksli. Erdoğan o sözleri söylediğinde de 'bir gece anzısın' gidilemeyeceğini yazmıştım. Yunanistan hamlesini ekonomideki iflas üzerinden okumak lazım. Para aranıyor ancak bulunamıyor. İflas etmiş bir ekonomide o ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını koruyamazsınız" diye konuştu.

"TÜRKİYE PES ETTİ TESLİM OLDU"

İktidarın Yunanistan'a yönelik çıkışlarının iç politikada birtakım kazanımlar elde etme amacıyla yapıldığını ifade eden Ertürk, "Türkiye pes etti, teslim oldu. Yunanistan ile adaların işgali, deniz yetki alanları, Kıbrıs sorunu gibi sorunlar çözüldü mü? Yunanistan hem Doğu Ege adalarını hem 12 Adaları hala silahlandırıyor, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını tanımıyor. Batı Trakya Türklerinin sorunlarını mı çözdünüz? 10 milyon nüfuslu Yunanistan Türkiye'nin bileğini büktü. Bu iktidarın Mavi Vatan gibi bir derdi zaten yok" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut sorunlarla ilgili görüşmelerin geçmişte yapıldığını anımsatan Ertürk, "Bu görüşmeleri yarıda bırakan, köprüleri atan bu iktidardır. Seçim kazanabilmek için dış politikayı yok saydılar. Köprüleri atıp geri dönmek teslim olmaktır. Zamanında Akdeniz'de, deniz yetkileri konusunda Mısır ile anlaşabilirdik. Erdoğan Sisi'ye düşmanlık ettiğinden, anlaşma çıkarlara uygun olmasına rağmen yapılmadı. Mısır'ı Yunanistan'ın kucağına attık ve Mısır Yunanistan ile anlaştı" ifadelerini kullandı.

"TAVİZ VEREN TARAF TÜRKİYE OLDU"

Ertürk, "Artık pazarlık gücümüz yok" dedi ve şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın iddialarını kabul eden hamleler yapıldı. Tartışmalı sularla ilgili Yunanistan'ın ortaya koyduğu haritayı kabul edercesine oraya gidilmiyor. Zımnen kabul etmiş oluyorsun. Karşı taraf seni bir şekilde yayılmacı kabul ediyor ve silahlanmasını böyle gerekçelendiriyor. İktidardan gelen açıklamalar da bu söylemi destekliyor. Taviz veren taraf ne yazık ki Türkiye oldu."