Erdoğan yine tarih verdi: Milli uçak 2023'te yılında göklerde
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın hangardan çıkartılacağı tarihi duyurdu. İlk uçuşun ne zaman gerçekleştirileceğini de açıklayan Erdoğan, uçağın TSK envanterinde yerini alacağı tarihi de verdi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini almasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO üyeleriyle ortak yürütülen F-35 programından çıkartılması, Türkiye'yle ABD'nin arasında gerginlik yaşanmasına yol açtı. Gelişmelerin ardından, yerli muharip uçağın üretileceğini söyleyen iktidar, uçağın üretiminin tamamlanacağı tarihle ilgili yeni tarih verdi.
Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın hangardan çıkartılması için yeni tarihi açıkladı. Buna göre, 2023 yılında hangardan çıkarılacağını açıkladığı uçağın, bütün dünyaya gösterileceğini belirten Erdoğan, uçağın ne zaman ilk uçuşunun gerçekleştirileceğini ve TSK'ya ne zaman teslim edileceğini de açıkladı.
VURUCU GÜÇ OLARAK YERİNİ ALACAKTIR
Törende konuşan Erdoğan, Milli Muharip Uçakla ilgili şunları söyledi:
"Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya
göstereceğiz. 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştireceğimiz uçağımız testlerinin
ardından 2029'da TSK'da vurucu güç olarak yerini alacaktır."
Milli Muharip Uçağı ile ilgili, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, uçağın 2023'te havalandırılmasını hedeflediklerini söylemişti.
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