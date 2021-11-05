'Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası' tartışma yarattı: "Kalorifer peteği gibi duruyor"

05 Kasım 2021 Cuma, 12:52

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'yerli savaş uçağı' projesi için yürütülen çalışmalarda ilk parçanın üretimini gerçekleştirdiklerini açıklamış ve üretilen parçanın fotoğrafını da Twitter hesabından paylaştı.

Kotil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Editörün notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.

"UÇAĞIN NERESİ, HANGİ PARÇASI?"

Temel Kotil'in paylaştığı fotoğraf tartışma konusu oldu. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık, fotoğraftaki parçanın uçağın neresine ait olduğuyla ilgili belirsizliğe dikkat çekti. "İlk bakışta kalorifer peteği gibi duruyor" diyen Kıdık, konuyu TAI'den bir dostuna sorduğunu ancak ondan da yanıt alamadığını belirtip "Kim biliyor parçanın adını? Öğrenelim!" çağrısı yaptı.



