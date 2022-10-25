Bahçeli'nin ardından MHP'li Vahapoğlu'ndan AKP'li Ünal'a sert sözler: 'Hadsize had böyle bildirilir'

25 Ekim 2022 Salı, 15:46

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyeti hedef alan "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" açıklamasına tepkiler sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Grup Toplantısı'nda Ünal'ın açıklamalarına tepki gösterdi ve "Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" dedi.

Bahçeli'nin Ünal'a sert sözlerinin ardından bir tepki de MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'ndan geldi. Bahçeli'nin, Ünal'a tepki gösterdiği konuşmasını alıntılayan Vahapoğlu, "Hadsize had böyle bildirilir" mesajını paylaştı.

Vahapoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ağzınıza sağlık Sn. Genel Başkanım Devlet Bahçeli milletin yüreğine su serptiniz."