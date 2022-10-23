Eski MHP'li yönetici Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşan MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, genel başkan danışmanı olduğunu duyurdu.
MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandı.
MHP’nin 2016’daki kurultay sürecinde değişim isteyenler arasında bulunan Kubat, CHP lideriyle fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım;— Ramazan Kubat (@kubat_ramazan) October 22, 2022
Sayın Genel Başkanım Kemal KILIÇDAROĞLU’nun tensipleriyle
“Genel Başkan Danışmanlığı”sorumluluğunu almış bulunuyorum???? pic.twitter.com/N90zHfmKll
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