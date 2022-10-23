Eski MHP'li yönetici Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşan MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, genel başkan danışmanı olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 19:42
Eski MHP'li yönetici Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu
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MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandı.

MHP’nin 2016’daki kurultay sürecinde değişim isteyenler arasında bulunan Kubat, CHP lideriyle fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.


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