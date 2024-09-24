Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.
Etiketler: #Birleşmiş Milletler #Erdoğan #Miçotakis
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