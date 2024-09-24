Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 19:29

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.


Etiketler: #Birleşmiş Milletler #Erdoğan #Miçotakis

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