Yunan botları ikinci kez Türk sahillerinde! CHP'li Bağcıoğlu: 'Caydırıcılık, siyasi iradenin duruşu ile sağlanır'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:12

Güncelleme: 24.09.2024 - 13:12

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, son birkaç güç içinde üst üste ikinci kez Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı.

Yunan botlarının bir mülteci botunu sahile kadar takip ettiği ve Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar kovaladığı karaya yaklaşık 50 metre mesafede yaşanan olayda mülteci botunda bulunan bir kişi de karaya çıktı. Dün ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Datça kıyılarında görüldü. Görüntülerde ekipten birinin karaya inip zodyak botu denize çektiği anlar da yer aldı.

"TEDBİRLER ALINMALI"

Konuya ilişkin CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde Yunan botlarının Türkiye’nin kara sularını ihlaline ilişkin alınabilecek tedbirlere dair önemli bilgiler verildi. Yunan botlarının hangi adalarda sabit veya rotasyoner olarak konuşlu olduğunun bilindiğine dikkat çeken Bağcıoğlu, bu durumun takibi kolaylaştırdığını vurguladı.

Sahillerin birbirine çok yakın mesafelerde bulunması nedeniyle yüksek süratli botların saniyeler içinde ihlal gerçekleştirebileceğini belirten Bağcıoğlu, bu tür durumlarla başa çıkmak için kritik bölgelerde sürekli bot bulundurulmasının önemini dile getirdi. Bu maksatla diğer bölgelerden Ege Denizi’ne bot veya gemi kaydırılarak takviye yapılması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı’na büyük bir törenle tedarik edilen 7204 aracın içinde kritik bölgelere konuşlandırılacak seyyar radarların da bulunması gerektiğini söyleyen Bağcıoğlu, bu radarların kısa menzilli ancak tespit hassasiyetinin yüksek olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahillerin birbirine yakın olduğu kritik bölgelerde eski usul gözetleme postalarının tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"CAYDIRICILIK SAĞLANMALI"

Caydırıcılığın sağlanmasının en önemli husus olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu "Caydırıcılık, siyasi iradenin duruşu ve sahada varlık gösterilmesi ile sağlanır" dedi. Yunan Sahil Güvenlik botlarının kendi kara sularına kadar takip edilip telsiz devreleri üzerinden ihlal yaptığı ve tekrar etmemesi yönünde uyarılar yapılıp yapılmadığını sorgulayan Bağcıoğlu, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.