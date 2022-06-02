Erdoğan'a bir suç duyurusu da İzmir Barosu'ndan: 'Atatürk'ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış hakarettir'

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:05

Baro, Erdoğan hakkında topluca suç duyurusunda bulunmak üzere tüm üyelerini 7 Haziran'da adliye önünde buluşmaya davet etti.

İzmir Barosu Başkanlığı, "Hakaretlerine Sessiz Kalmayacağız! Suç Duyurusunda Bulunuyoruz" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Camide içki içtiler, camiye ayakkabılarıyla girdiler, görüntüleri önümüzdeki cuma yayınlayacağız' açıklamasının üzerinden tam 9 yıl ya da başka bir ölçüyle tam 468 hafta geçti. Erdoğan'ın beyanlarından bu yana geçen süre zarfında söz konusu görüntüler yayınlanmadığı gibi kendisini açıkça yalanlayan ve 'Ben camide içki içen görmedim, din adamıyım yalan söyleyemem' diyen müezzin, cami imamı ve müftü görevden alındı, iş yerlerinden sürüldü.

Gezi davalarında beraat eden hak savunucuları ise kurgu mahkemelerde aynı suçlamalarla defalarca yargılanarak onlarca yıl hapis cezasına mahkum edildiler. Baskı ve zulme karşı toplumsal tepkinin bir yansıması olan Gezi, iktidar medyasının ve kamu gücünün tüm olanakları kullanılarak halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldı.

Bugün gelinen noktada Erdoğan, 468 haftadır ispatlayamadığı iddialarını tekrar ederek geriye dönük çarpıtılmış tarih yazımına yeni bir sayfa eklemiş bulunuyor. Bu vakanüvisçi gelenek, gücü elinde tutanın söylediği sözü tarih sanan arkaik bir anlayışın ifadesidir."

"SÜRTÜK DİYECEK KADAR SEVİYESİZLEŞEN DİL, ATATÜRK'ÜN OTURMUŞ OLDUĞU CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA YAPILMIŞ BİR HAKARETTİR"

"Açıkça ifade etmek isteriz ki, Gezi'ye katılan yurttaşlara 'sürtük' diyecek kadar seviyesizleşen bir dil, en hafif tabiri ile her davranışıyla toplumumuza örnek olmaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir hakarettir. Erdoğan'ın kadın bedeni üzerinden ifade ettiği ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilin en başta - Gezi'ye katılmış ya da katılmamış olsun- milyonlarca kadın yurttaş tarafından asla kabul edilmeyeceğini biliyoruz.

Halkın kürsüsü olan meclis çatısı altında alenen küfür edebilecek bir seviye, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi geleneğinin tek adam yönetimi altında ne denli zedelenebileceğini tüm toplumumuza göstermiş durumdadır.

Bizler, İzmir Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olarak bir kez daha 'Hepimiz Gezideydik' diyor; şikayetçi olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı, cumhurbaşkanının hakaret içeren sözleri nedeniyle toplu halde suç duyurusunda bulunmak üzere 07.06.2022 tarihi saat 12.00'de İzmir Adliyesi C Blok önüne çağırıyoruz."