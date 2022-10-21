Erdoğan'a Fakıbaba'nın istifasını 'soramadılar'
İktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteciler', Azerbaycan dönüşü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fakıbaba'nın istifasını soramadı. Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum" diyerek hem AKP'den hem de milletvekilliğinden istifa etmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uçaktaki gazeteciler ise Erdoğan'a, siyasetin en önemli gündem maddelerinden olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını 'soramadı'.
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi, Rusya ve ABD ilişkileri gibi konu başlıklarının yöneltildiği Erdoğan'a, Fakıbaba'nın istifasının 'sorulmaması' dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün yaptığı açıklama ile AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti.
Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" dedi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Fakıbaba'nın istifasının ardından kulisler de hareketlendi. Eski AKP'li vekil, İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.
Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "İYİ Parti'ye katılacağım doğru. Bu yolda çok iyi arkadaşlarım da oldu ancak uyuşamadıklarım da oldu. Şu an isim veremem. Ancak şimdi huzurluyum, rahatım. Çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum Bu bir takım oyunudur ve lidere inanıyorum. İYİ Parti'nin lideri çok iyi bir takım lideri. Bu takımın Türkiye'yi yöneteceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...