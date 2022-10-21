Erdoğan'a Fakıbaba'nın istifasını 'soramadılar'

21 Ekim 2022 Cuma, 12:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçaktaki gazeteciler ise Erdoğan'a, siyasetin en önemli gündem maddelerinden olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını 'soramadı'.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi, Rusya ve ABD ilişkileri gibi konu başlıklarının yöneltildiği Erdoğan'a, Fakıbaba'nın istifasının 'sorulmaması' dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün yaptığı açıklama ile AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti.

Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" dedi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fakıbaba'nın istifasının ardından kulisler de hareketlendi. Eski AKP'li vekil, İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "İYİ Parti'ye katılacağım doğru. Bu yolda çok iyi arkadaşlarım da oldu ancak uyuşamadıklarım da oldu. Şu an isim veremem. Ancak şimdi huzurluyum, rahatım. Çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum Bu bir takım oyunudur ve lidere inanıyorum. İYİ Parti'nin lideri çok iyi bir takım lideri. Bu takımın Türkiye'yi yöneteceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.