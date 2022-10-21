Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' yanıtı: 'Bizzat kendisi söyleyince ben de şok oldum'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nu ABD ziyareti üzerinden hedef alan ve siyasetteki 'hamburger' tartışmasına yönelik konuşan Erdoğan, "Bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine ABD ziyareti üzerinden hedef alan Erdoğan, CHP liderinin 'hamburger' açıklamasını eleştirdi.
"KENDİSİNDEN DUYUNCA ŞOK ODUM"
"Türkiye’de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil" diyen Erdoğan, "Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile 'gerçekten böyle bir şey oldu mu' derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
'PKK'NIN 10 TANE, 15 TANE ÇOCUĞU VAR' AÇIKLAMASI
Mehmet Ali Çelebi ve eşine 'daha çok çocuk yapmaları gerektiğini' söylerken verdiği "Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" örneğine 'açıklık' getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok."
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 'FUTBOLU ONDAN ÇOK ÇOK İYİ BİLİRİM'
Erdoğan, devamındaki açıklamalarında yine başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet partilerine yüklendi.
Ana muhalefet partisi liderine yaptığı "Hodri meydan, aday ol" çağrısıyla ilgili yöneltilen "Fakat Kılıçdaroğlu, bir futbol tabiriyle topu karşı alana yıkmaya çalışıyor. Değişik bir stratejisi var. Sizi televizyonda tartışmaya davet ediyor. Kaçak mı güreşiyor acaba kendisi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz. Zira futbolu ondan çok çok iyi bilirim. O, bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvette oynaması gerekir bunu bilmez. Lefter’i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz."
RUSYA-UKRAYNA ARABULUCULUĞU: 'UMUTSUZ DEĞİLİZ'
Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki olası arabuluculukla ilgili, "Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin’in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm. Önümüzdeki günlerde yapacağımız telefon diplomasisiyle bunların nereye varabileceğini her iki liderden de dinlemek suretiyle göreceğiz. Dün Zelenskiy ile yaptığım görüşmede onda da böyle bir tıkanmanın olmadığını, onun da bu işi aşmaktan yana olduğunu hissettim. Umutsuz değiliz" dedi.
ABD'NİN F-16 SATIŞI
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için "Prosedür devam ediyor" diyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla yönetimin bakışı olumlu istikamette gelişiyor. Tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir. Gerektiğinde aynen S400’lerde olduğu gibi biz Amerika’nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz. Oralardan da bu işin temini yoluna gideriz. Elimizde bu tür alternatifler de var" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın ziyarete ilişkin genel değerlendirmesi şöyle:
- Kardeş Azerbaycan’ın Zengilan ve Cebrayıl şehirlerine gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretini hamdolsun başarıyla tamamladık. Zengilan Uluslararası Havalimanı’nın açılışını aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. Son derece önemli bir konumda bulunan Zengilan’da yapımı tamamlanan havalimanı sadece Azerbaycan için değil tüm bölge için önemli bir katma değer teşkil edecektir. Bölgenin dünya ile bağlantısının yeniden tesisi ve ulaştırma hatlarının kuvvetlendirilmesi, stratejik hamlelerdir. İnşallah bu atılımları seneye Laçın Havalimanı’nı da hizmete açarak taçlandıracağız.
- Ayrıca Karabağ Cebrayıl Orman Eğitim Merkezi ve Fidanlığı’nın da temelini attık. Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılışını yaptık. Dost Agropark’ın temelini de geçen sene aziz kardeşimle birlikte atmıştık. Organik tarım ve hayvancılığın yanı sıra gıda işleme faaliyetlerinin de yapılacağı bu modern tesis, kırsal kalkınma çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.
- Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgalden kurtarılan topraklarında başlattıkları imar ve kalkınma hamlelerini süratle devam ettiriyor. Geçen sene Şuşa ve Fuzuli’yi ziyaret ettiğimizde azat edilen topraklardaki çalışmaları yerinde incelemiştik. Bir yıl sonra Karabağ’ın geldiği noktayı görmek, günden güne gelişimine şahit olmak, doğrusu beni son derece mutlu etti. Bu projelerde kurumlarımızın ve Türk şirketlerinin payının olması bizler için ayrı bir iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle başta İlham kardeşim olmak üzere tüm Azerbaycan halkını bir kez daha tebrik ediyorum. Azerbaycan’ın yatırım hamleleriyle Karabağ’ın kısa süre içinde bölgenin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum.
- Ziyaretimizde ayrıca ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri İlham Aliyev kardeşimle yaptığımız görüşmede ele aldık. Güney Kafkasya’ya yönelik ortak vizyonumuzun barış, istikrar ve kalkınma temelinde inşa edildiğini bir kez daha teyit ettik. Sınırların belirlenmesi, Nahçıvan ve Azerbaycan’ın batı bölgeleri arasındaki bağlantı yolunun açılması ve barış anlaşmasının imzalanması bölgenin normalleşmesi için mühim adımları teşkil edecektir. Büyük bedeller ödenerek uzun yıllar sonra bölgede kalıcı barış şansı yakalanmıştır.
- Biz tüm samimiyetimizle Ermenistan’ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerindeki ilerlemenin Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de müspet katkı yapacağı şüphesizdir. Kardeş Azerbaycan ile iş birliğimizi “tek millet iki devlet” şiarıyla her alanda daha da güçlendirmekte kararlıyız. Ziyaretimin sadece ikili ilişkilerimiz bakımından değil tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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