Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' yanıtı: 'Bizzat kendisi söyleyince ben de şok oldum'

21 Ekim 2022 Cuma, 12:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine ABD ziyareti üzerinden hedef alan Erdoğan, CHP liderinin 'hamburger' açıklamasını eleştirdi.

"KENDİSİNDEN DUYUNCA ŞOK ODUM"

"Türkiye’de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil" diyen Erdoğan, "Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile 'gerçekten böyle bir şey oldu mu' derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.



'PKK'NIN 10 TANE, 15 TANE ÇOCUĞU VAR' AÇIKLAMASI

Mehmet Ali Çelebi ve eşine 'daha çok çocuk yapmaları gerektiğini' söylerken verdiği "Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" örneğine 'açıklık' getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok."

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 'FUTBOLU ONDAN ÇOK ÇOK İYİ BİLİRİM'

Erdoğan, devamındaki açıklamalarında yine başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet partilerine yüklendi.

Ana muhalefet partisi liderine yaptığı "Hodri meydan, aday ol" çağrısıyla ilgili yöneltilen "Fakat Kılıçdaroğlu, bir futbol tabiriyle topu karşı alana yıkmaya çalışıyor. Değişik bir stratejisi var. Sizi televizyonda tartışmaya davet ediyor. Kaçak mı güreşiyor acaba kendisi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz. Zira futbolu ondan çok çok iyi bilirim. O, bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvette oynaması gerekir bunu bilmez. Lefter’i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz."

RUSYA-UKRAYNA ARABULUCULUĞU: 'UMUTSUZ DEĞİLİZ'

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki olası arabuluculukla ilgili, "Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin’in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm. Önümüzdeki günlerde yapacağımız telefon diplomasisiyle bunların nereye varabileceğini her iki liderden de dinlemek suretiyle göreceğiz. Dün Zelenskiy ile yaptığım görüşmede onda da böyle bir tıkanmanın olmadığını, onun da bu işi aşmaktan yana olduğunu hissettim. Umutsuz değiliz" dedi.

ABD'NİN F-16 SATIŞI

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için "Prosedür devam ediyor" diyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla yönetimin bakışı olumlu istikamette gelişiyor. Tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir. Gerektiğinde aynen S400’lerde olduğu gibi biz Amerika’nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz. Oralardan da bu işin temini yoluna gideriz. Elimizde bu tür alternatifler de var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın ziyarete ilişkin genel değerlendirmesi şöyle: