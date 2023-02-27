Erdoğan'a muhalefetten 'helallik' tepkisi: Sen ve ekibin hesabını yargıda vereceksiniz!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası yapılan hazırlıksızlık, plansızlık ve koordinasyonsuzluk eleştirileri üzerine bugün "helallik" istedi.

Adıyaman'daki konteyner kentte açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte kameralar karşısına geçerek yaptığı konuşmasında "Adıyaman’da depremin ardından ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Bu yüzden sizden helallik istiyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu konuşmasına muhalefetten sert tepki geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben deprem bölgesinde "Ordu sahaya geç çıktı, ekipler müdahalede geç kaldı" dediğimde hakaret eden Erdoğan, geç kalındığını itiraf edip helallik istiyor. Demokrasi helallik isteme değil hesap verme rejimidir" dedi. İnce, sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı'na seslenerek "Erdoğan sen ve ekibin yapamadıklarınızın hesabını yargıda vereceksiniz!" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a tepkisini "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" diyerek gösterdi.