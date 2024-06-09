Erdoğan'a sarılan öğrenci, Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi çıktı: 'Arkadaşlarımız bakacak'
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programı sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarılan öğrenci, Nihal ve Bahar Candan‘ın kardeşi çıktı. Erdoğan’dan ablaları için yardım istediğini söyleyen Z.S. Candan, Erdoğan'ın da kendisine "arkadaşlarımız bakacak yapılacak bir şey varsa" yanıtı verdiğini belirtti.
AKP'li Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı" sırasında sahneye çıkarılan öğrencilerden birinin, "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi Z.S. Candan olduğu ortaya çıktı.
İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sahnede Erdoğan’a koşarak sarılıp elini öpen Z.S. Candan, ablalarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla Erdoğan'dan yardım istedi. AKP'li Cumhurbaşkanı da buna karşılık "elinden geleni yapacağını" söyledi.
Habere göre, ailesini "biz hayatının merkezine devleti koymuş bir aileyiz" diyerek savunan Z.S. Candan, Erdoğan'la diyalogunu şöyle anlattı:
"Bütün bunları Cumhurbaşkanı’mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek 'arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa' dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi."
44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
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