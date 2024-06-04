İddia: Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi
Seçil Erzan, aynı koğuşta kaldığı Bahar Candan'ın iddiaya göre kendisine sürekli "Dolandırıcı" demesinden rahatsız olunca tartışma çıktı. İnfaz koruma memurları koğuşta birbirine giren ikiliyi ayırırken Erzan, Candan'dan şikayetçi oldu.
Yüksek karlı özel fon vaadiyle futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ile suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan, haftalardır aynı koğuşta kalıyor.
Birlikte kalan ikili arasında kavga çıktı.
“DOLANDIRICI” LAFI SABRINI TAŞIRDI
Emrullah Erdinç'in haberine göre, Seçil Erzan kendisine
sürekli "dolandırıcı" diye hitap eden Nihal Candan'a tepki gösterdi.
Sinirlenen Erzan, "Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın" diye karşılık verince Candan da ses tonunu yükselterek "Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı" diye bağırmaya başladı.
Seslerin ardından koğuşa giren infaz koruma memurları ikiliyi sakinleştirdi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan tartışmanın ardından Seçil Erzan, Bahar Candan'dan
şikayetçi oldu ve tutanak tutuldu.
Geçen sene tutuklanan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın
sağlık sorunları nedeniyle tahliye olduktan sonra sık sık cezaevine
kurallarının dışına çıkmaya çalıştığı ve uyarı aldığı da konuşulanlar arasında.
Candan geçen günlerde kendisine zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Bahar Candan tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürülmüştü.
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