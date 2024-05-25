Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 20:49
Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
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Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

KARDEŞİ 37 KİLOYA DÜŞMÜŞTÜ

Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.


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