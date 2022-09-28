Erdoğan'a yönelik sözler üzerine TBMM Başkanı Şentop'tan Alman mevkidaşına kınama mektubu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakareti nedeniyle Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.
Kubicki'nin sözleri üzerine bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Mustata Şentop, Kubicki'nin Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.
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