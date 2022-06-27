Erdoğan’a zam Meclis’te

27 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Erdoğan’ın maaşına zam öngörmesiyle tartışma konusu olan ek büçte teklifi görülecek.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası’na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar, 515 milyon 421 bin lira artırılacak. Genel Kurul’da daha sonra bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurtiçinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, belirlenen usul ve esaslar kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân tanınacak.

SAYIŞTAY’A ÜYE SEÇİMİ

Genel Kurul’da, Sayıştay Başkanlığı’nda boş bulunan beş üyelik için seçim yapılacak. Öte yandan KİT Komisyonu da denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ, çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, perşembe günü de Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.



