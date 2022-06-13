Erdoğan'dan 7 gün arayla iki farklı açıklama

13 Haziran 2022 Pazartesi, 19:24

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum. Temmuz’da enflasyon farkıyla, ocak ayında ki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında "Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı olarak kabul edecek olursak ekonomi programı olmuştur. Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisinden ibaret olan kesin inançlılar, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya bile çalışmamıştır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet, bir sorundur. Ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir. Eğer öyle olsaydı geçmişte çok kez uygulanan enflasyon merkezli ekonomi programları ile sorun çözülmüş olurdu" demişti.