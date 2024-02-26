Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:20

Güncelleme: 26.02.2024 - 18:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlarIa veya kendi adaylarını gösteriyorlar" cevabını verdi.

"RÜYA, KENDİNE GEL"

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel..." diye tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği doğum günü hediyesiyle ilgili de Erdoğan, "Öncelikle Devlet Bey her zamanki gibi o kibarlığını bir kez daha gösterdi. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Yine kendisine has estetiği olan bir kalem gönderdiğini söylediler. Cumhur İttifakının çalışmasıyla ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da ben Manisa'ya gidiyorum ve bu süreci de en güzel şekilde 31 Mart'ta kadar devam ettireceğiz" dedi.