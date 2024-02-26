Erdoğan açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, hattın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:05
Erdoğan açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak
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İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı tamamlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.

20 DAKİKA OLACAK

Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.


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