Erdoğan, Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü: 'Yeniden Refah' rahatsızlığı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahı 2'nci Abdülhamid'in torunu Abdülkerim Osmanoğlu ile Osmanoğlu'nun oğlu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nurhan Osmanoğlu'yla görüştü. Görüşmede ayrıca Nurhan Osmanoğlu'nun eşi Muhammed Osmanoğlu da yer aldı.

Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmenin duyurusu ve fotoğrafı, hanedan üyelerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Harun Abdülkerim Osmanoğlu, paylaşımında “Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel ağırlamaları ve sohbeti için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Görüşmede bulunan Orhan Osmanoğlu, görüşmenin ayrıntılarını, köşe yazarlığı yaptığı "ogunhaber.com" isimli sitede anlattı. 28 Temmuz Perşembe saat 16.30 yapılan görüşmeye kendisi, babası Harun Efendi, kız kardeşi Nurhan Sultan ve eşi Muhammed Osmanoğlu olmak üzere dört kişi katıldıklarını belirten Orhan Osmanoğlu, görüşmenin yaklaşık 1 saat 12 dakika sürdüğünü açıkladı.

“Cumhurbaşkanımız babamı çok samimi karşıladı kedisine ‘Harun Abi’ hitabıyla halini hatırını sordu. ‘Maşallah seni çok iyi gördüm’ diyerek çok samimi bir başlangıç yaptı” diyen Orhan Osmanoğlu, Erdoğan’a, “Sayın Cumhurbaşkanım bizden istediğiniz bir şey var mı?” diye sorduğunu aktardı.

Erdoğan’dan bir şey talep etmediklerini ifade eden Orhan Osmanoğlu, “Ben sadece soyadımdan dolayı asla şahsi menfaat peşinde düşmedim, düşmem de. Biz Osmanoğluyuz, biz her zaman veren el olduk inşallah hep öyle oluruz” ifadelerini kullandı.

'KAYIHAN OSMANOĞLU' RAHATSIZLIĞI

Orhan Osmanoğlu'nun aktardığına göre Erdoğan görüşmede, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yanında danışmanlık yapan kardeşi Kayıhan Osmanoğlu'yla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Orhan Osmanoğlu, bununla ilgili şunları aktardı:

"Bir mevzu daha vardı özellikle de kendileri tarafından bu konuda yanlış anlaşılma endişelerimizi de dile getirdik. Çünkü bizler en son kendisiyle yaptığımız görüşmede bizlere biraz kırgınlığı vardı. Bunun sebebi olarak da bizleri başka yerlerde, başka siyasi yollarda gördüğünü ifade etmişti. Bahsettiği Fatih Erbakan'ın yanında danışmanlık yapan kardeşim Kayıhan. Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaydan biraz rahatsızdı. Biz bu konuya açıklık getirerek kardeşimin sadece danışman olarak orada bulunduğunu, hiçbir siyasi talebinin, milletvekili olmak vs. gibi olmadığını ifade ettik. Dışarıdan her kim bununla ilgili ne anlattıysa kendilerine yanlış aktarıldığını Kayıhan kardeşimin kendilerine saygısının hürmetinin çok olduğunu kendilerini çok sevdiğini de ekleyip bu konuda kendilerini bilgilendirdim.”

Orhan Osmanoğlu, babası Abdülkerim Osmanoğlu'nun da Erdoğan'dan herhangi bir talepte bulunmadığını ancak bazı açılışlara davet edilirse memnun olacağını söylediğini belirtti. Osmanoğlu'nun anlatımına göre bu konu da 29 Mayıs'ya Atatürk Havalimanı'nda yapılan İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü kutlamalarına kimsenin çağrılmaması üzerine yaşanan kriz üzerine gündeme geldi.

HANEDANA 'AÇILIŞ' GÜVENCESİ

Osmanoğlu, Erdoğan'ın görüşmede bu konudaki yorumunu da şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız en son yapılan İstanbul'un Fethi kutlamalarını herkese açık yaptıklarını ve herkesi, bütün halkı davet ettiklerini belirtti. "Özellikle ismen sizleri çağırmadığım için üzülmeyin" dedi. Ben de orda söze dahil olarak dedim ki, "Efendim biz gençler olarak koşarız geliriz, babamız 90 yaşına girmek üzere biz onu düşünüyoruz, o kalabalığa, halkın içine girmesi zor olur, davetli olarak protokolde bulunması katılmasını mümkün kılar, o nedenle böyle bir davet talebi söz konusu oldu" dedim.

Kendileri bana dönerek "Sen böyle durumlarda oraya geldiğinde ve Orhan Osmanoğlu olarak kendini tanıttığında bütün korumalarım, ekibim seni tanıyor asla böyle bir sıkıntı olmaz." şeklinde cevap verdi. Tabi o kalabalığa babamızı getirmemiz mümkün olmadığı için biz kendisine yine davet edilme konusunu ifade ettik. Başka bir talebimiz yoktu."