Erdoğan'dan Çankaya'da 'sürpriz' görüşme: Hanedan üyelerini kabul etti

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Abdulhamidin'in 3'üncü kuşak torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu ile Osmanoğlu'nun oğlu Orhan Osmanoğlu ile kızı Nurhan Sultan Osmanoğlu'yu kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmenin duyurusu ve fotoğrafı, hanedan üyelerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Harun Abdülkerim Osmanoğlu, paylaşımında “Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel ağırlamaları ve sohbeti için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Nurhan Sultan Osmanoğlu ise paylaşımında, görüşümeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sayın. Cumhurbaşkanımız ile bir dizi görüşme sağladık. Çok güzel, çok keyifli sohbet ve muhabbet ettik. Dua ettik, dua aldık” dedi.

Görüşmede bulunan Orhan Osmanoğlu da “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la dün buluştuk. Görüşme talebimizle ilgili detayları sizlerle paylaşacağız inşallah” diye yazdı.

'DAVET KRİZİ' YAŞANMIŞTI

Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntıları merak konusu olan Osmanoğlu ailesi, hatırlanacağı üzere bundan 2 ay önce AKP'nin MKYK üyelerinden Mücahit Birinci ile sert bir tartışma içerisine girmişti. Hanedanın en büyük ismli Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun kızı Nurhan Osmanoğlu, İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı'na yapılan millet bahçesi fidan dikme törenine hanedanın babasının davet edilmemesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti. Birinci'nin bu tepkiye "Fetih aziz milletimizin tamamının değeridir, mülküdür. Bir aileye ait değildir" yanıtı vermesi tartışmayı daha da büyütmüştü. Devam eden tartışmaya son olarak baba Osmanloğlu da sert bir açıklama ile dahil olmuş ve "Bizler Fatih'in Yavuz'un, Kanuni'nin ve dahi Abdulhamid Han'ın torunlarıyız. Sürgün yıllarını böyle bir günde gündeme taşımak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullanmıştı.