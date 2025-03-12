Erdoğan’dan AB’ye ‘tam üyelik’ çağrısı: ‘Güç kaybının önüne ancak bununla geçebilir’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 21:04

Güncelleme: 12.03.2025 - 21:04

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı, ardından ikili görüşmede bulundu.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ikili görüşmeye ilişkin, "Polonya ile altı asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak el aldık. Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ticaret, yatırımlar, savunma alanında iş birliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyele sahibiz. Bugün bunların kapsamlı bir şekilde müteala ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk" dedi.

'YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR'

Polonya ile 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları daha da ileriye taşımakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu burada özellikle ifade etmek istedim. Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komite eden, ittifakın Doğu ve Güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

'VİZE SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Polonya Başbakanı Tusk ile Avrupa'nın güvenliğini de değerlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik. Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi, dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun bilgisine güvendiğimi ifade ettim. Bugün ayrıca Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar stratejik önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek istedim. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaygının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik sürecimize yönelik desteğini artırarak sürdürülmesine dair beklentimi Sayın Tusk ile paylaştım" diye konuştu.

'BARIŞIN TESİSİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ'

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının da gündemlerinde olduğunu aktararak, "Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde, Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Bir daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Polonya Başbakanı Tusk ise Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren 'barış' istediğini ifade etti. Tusk, şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğini belirterek, 'Türkiye'nin bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim" dedi.

Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri 2 çok güçlü partnerin iş birliği olarak değerlendirdi. Tusk ayrıca yüksek hızlı tren konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.