Erdoğan'dan adaylık açıklaması: 'Son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

*Milletimizin huzuruna çıktığımız her hükûmet ve parti programımız bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçmektedir. Milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyaseti ile milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyoruz.

'VARSIN BİRİLERİ...': *Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film çevirsin, gözünü oysun... Varsın bizim emeğimizi, alın terimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajı ile çalmaya kalksın... Biz işimize bakacağız, ülkemizi kalkındırmak için yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Biz, demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizi bölgesinde yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı budur.

*Milletimiz sandığın başına gittiğinde; yalanlara, kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey, kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığınız, kimin hangi ümidi verdiğidir.

'SON DEFA' AÇIKLAMASI: Yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakma peşindeyiz. Kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu, finish... Bunu başaracağız.

KARADENİZ GAZI: Karadeniz'deki doğalgaz rezervimizi değeri 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküpe yükselttik. Petrol üretimimizi artırdık. Madencilik ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Enerjide Karadeniz gazının ilk fazını mart ayı sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz.

'ASGARİ ÜCRET' DESTEĞİ: Çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yılın başına göre iki kat artırarak 8 bin 500'e yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. İstihdamda sıkıntı olmasın diye asgari ücret destek miktarını da 250 liraya çıkarmıştık. Küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı, tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum.

MEMUR VE MAAŞINA YENİ 'AYAR': Geçen yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuzda yüzde 42'ye varan yeni bir zam yapmıştık. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. En düşük emekli maaşını da 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yılında toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.

'TÜRBAN SERBESTİSİ'NE GÜVENCE: CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi konusunu, anayasa teklifiyle aile kurumu güçlendirecek ilave bir adımla kökünden çözme irademizin takipçisiyiz. Bu teklif, Meclis'te 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz değişikliği onaylar, yürürlüğe sokarız. Bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa, anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz.